Pasqua a Windsor, la famiglia reale tra assenze e tensioni

Pasqua reale al Castello di Windsor. Carlo III e la regina Camilla partecipano alla funzione dell’Easter Matins nella Cappella di San Giorgio, insieme all’erede William, a sua moglie Catherine e ai loro figli. Assenti il Principe Andrea e le principesse Beatrice ed Eugenia. La celebrazione è segnata dalle polemiche internazionali legate al caso Epstein.
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