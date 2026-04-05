Pasqua a Windsor, la famiglia reale tra assenze e tensioni

Pasqua reale al Castello di Windsor. Carlo III e la regina Camilla partecipano alla funzione dell’Easter Matins nella Cappella di San Giorgio, insieme all’erede William, a sua moglie Catherine e ai loro figli. Assenti il Principe Andrea e le principesse Beatrice ed Eugenia. La celebrazione è segnata dalle polemiche internazionali legate al caso Epstein.