Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pasqua a Windsor, la famiglia reale tra assenze e tensioni

Mondo

Pasqua reale al Castello di Windsor. Carlo III e la regina Camilla partecipano alla funzione dell’Easter Matins nella Cappella di San Giorgio, insieme all’erede William, a sua moglie Catherine e ai loro figli. Assenti il Principe Andrea e le principesse Beatrice ed Eugenia. La celebrazione è segnata dalle polemiche internazionali legate al caso Epstein.

Prossimi video

Guerra in Iran, Trump: senza accordo faccio saltare tutto in aria e prendo il petrolio

Mondo

Iran, raid di Teheran nel Golfo. Israele colpisce Libano

Mondo

Guerra Ucraina, delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile

Mondo

Gaza, Pasqua celebrata tra speranza e fragile tregua

Mondo

Papa Leone XIV, primo messaggio pasquale: appello alla pace

Mondo

Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale

Mondo