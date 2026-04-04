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Walden: "L'ironia? Un superpotere, non solo in letteratura"

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Dopo il successo in Scandinavia, arriva per Iperborea il memoir di Andrev Walden, intitolato "Maledetti uomini". L'anticipazione della nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

Tutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

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