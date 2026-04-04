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Iran, palazzo Golestan danneggiato: allarme UNESCO

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Il palazzo Golestan di Teheran, sito patrimonio UNESCO, è stato danneggiato durante gli attacchi legati al conflitto con Israele e Usa. I danni, insieme a quelli registrati in altri siti storici, hanno sollevato forti preoccupazioni per la tutela del patrimonio culturale del Paese.

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