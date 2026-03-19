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Malawi, tredici morti a causa di piogge e inondazioni

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Almeno 13 persone hanno perso la vita a seguito di quattro giorni di forti piogge e inondazioni in Malawi, secondo quanto riferito da fonti governative. Le stesse fonti descrivono una situazione allarmante, con circa diecimila famiglie colpite finora dagli eventi meteorologici estremi. Al momento, sono stati allestiti dodici campi di evacuazione in sei consigli comunali ed è iniziata la distribuzione degli aiuti alle famiglie colpite. Per fronteggiare la situazione, il Dipartimento per la gestione delle emergenze del Malawi ha richiesto sostegno economico ai partner internazionali.

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