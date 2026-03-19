Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arabia Saudita, esplosione nell'impianto di Aramco a Riad

Mondo

Un'esplosione in direzione degli impianti del gigante petrolifero Saudi Aramco a Riyadh è stata avvistata mercoledì 18 marzo, nel contesto degli attacchi missilistici iraniani sferrati contro l'Arabia Saudita. Le riprese di testimoni oculari hanno mostrato l'esplosione all'orizzonte con un'enorme palla di fuoco che si innalzava verso il cielo, prima che si vedesse e si udisse una seconda esplosione sulla destra. Il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud ha dichiarato che l'Arabia Saudita si riserva il diritto di intraprendere azioni militari contro l’Iran, se necessario.

Prossimi video

Guerra in Iran, missili su Tel Aviv durante la notte

Mondo

Sky TG24 Mondo, la puntata del 18 marzo

Mondo

Iran, da intelligence Usa parziale smentita a Trump

Mondo

Guerra in Medioriente, terzo giorno di invasione in Libano

Mondo

Guerra Iran, blocco di Hormuz al centro del Consiglio europeo

Mondo

Meningite nel Regno Unito, studenti in coda per il vaccino

Mondo