Iraq-Giordania, viaggi in auto per stop ai voli

Viaggiatori in uscita dall’Iraq hanno attraversato il confine con la Giordania in auto a causa dello stop ai voli nella regione. Al valico di Karameh si sono formate lunghe code, con tempi di viaggio fino a 10 ore. Le autorità hanno registrato un forte aumento degli arrivi, passati da circa 600 a oltre 1.600 al giorno, mentre il conflitto in Medio Oriente continua a bloccare lo spazio aereo.
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