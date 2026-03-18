Iraq-Giordania, viaggi in auto per stop ai voli

Viaggiatori in uscita dall’Iraq hanno attraversato il confine con la Giordania in auto a causa dello stop ai voli nella regione. Al valico di Karameh si sono formate lunghe code, con tempi di viaggio fino a 10 ore. Le autorità hanno registrato un forte aumento degli arrivi, passati da circa 600 a oltre 1.600 al giorno, mentre il conflitto in Medio Oriente continua a bloccare lo spazio aereo.