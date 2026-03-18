Missili a grappolo iraniani sfidano difese di Israele

Missili iraniani con testate a grappolo stanno mettendo alla prova le difese di Israele, poiché si aprono in volo disperdendo numerose submunizioni difficili da intercettare. Uno di questi ha colpito l’area di Tel Aviv causando la morte di una coppia e aumentando i rischi per i civili.
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