Da Teheran alla Turchia, la fuga in treno degli iraniani

Centinaia di iraniani stanno lasciando il Paese diretti verso la Turchia in treno a causa del blocco dei voli, mentre proseguono gli attacchi di Stati Uniti e Israele. Lunedì un convoglio proveniente da Teheran è arrivato nella provincia turca di Van con numerosi passeggeri in fuga dalla capitale. Dall’inizio della guerra, gli iraniani continuano ad arrivare in Turchia attraverso il confine terrestre di Kapikoy. Molti dicono di voler rientrare in patria: alcuni sperano nella caduta del regime, altri dichiarano di voler combattere e difendere il proprio Paese.