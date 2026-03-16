Centinaia di iraniani stanno lasciando il Paese diretti verso la Turchia in treno a causa del blocco dei voli, mentre proseguono gli attacchi di Stati Uniti e Israele. Lunedì un convoglio proveniente da Teheran è arrivato nella provincia turca di Van con numerosi passeggeri in fuga dalla capitale. Dall’inizio della guerra, gli iraniani continuano ad arrivare in Turchia attraverso il confine terrestre di Kapikoy. Molti dicono di voler rientrare in patria: alcuni sperano nella caduta del regime, altri dichiarano di voler combattere e difendere il proprio Paese.
Prossimi video
Gerusalemme, missile colpisce l'abitazione del console USA
Mondo
Trump: invito gli altri Paesi ad aiutarci per Hormuz, diversi stanno arrivando
Mondo
Da Teheran alla Turchia, la fuga in treno degli iraniani
Mondo
Guerra Iran, i soccorsi dopo gli attacchi a Teheran
Mondo
Ucraina, attacchi russi sulla capitale Kiev nel giorno dell'anniversario di Mariupol
Mondo
Iran, Araqchi: andremo fino in fondo al conflitto
Mondo
Voci dall'Iraq, tra i paesi più esposti al conflitto
Mondo