Guerra Iran, mezzi blindati israeliani avvistati in Libano

L’escalation al confine nord di Israele si è aggravata dopo il lancio di missili da parte di Hezbollah e la conseguente risposta israeliana con l’invio di truppe e nuovi bombardamenti nel sud del Libano, ampliando il conflitto nella regione.
