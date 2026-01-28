Francia, incendio in hotel a Courchevel: ospiti evacuati

Un incendio ha colpito l’attico dell’Hotel des Grandes Alpes a Courchevel, nel cuore delle Alpi francesi, costringendo all’evacuazione decine di ospiti. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio richiama l’attenzione sulla sicurezza negli hotel di montagna dopo il rogo a Crans-Montana in Svizzera che aveva causato 40 vittime