Nuova Zelanda, frana travolge un campeggio: diversi dispersi

Mondo

Si cercano sei persone tra le macerie di un campeggio a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda, colpito da una frana a causa delle forti piogge. Tuttavia, la lista dei dispersi potrebbe essere più lunga.

