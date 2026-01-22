Offerte Sky
Trump fa causa a JPMorgan e al suo ceo, chiede 5 miliardi

Mondo

Il presidente degli Stati Uniti sostiene che la banca abbia chiuso i suoi conti correnti e quelli delle sue società dopo i fatti del 6 gennaio 2021, ovvero l’assalto dei sostenitori del tycoon al Congresso a Washington, per pregiudizio ideologico e sotto pressione politica

Donald Trump fa causa a JPMorgan e al suo amministratore delegato chiedendo almeno 5 miliardi di dollari per averlo privato dei servizi bancari per motivi politici. L'azione legale è stata presentata a Miami e la banca e il suo amministratore delegato vengono accusati di diffamazione commerciale e violazione del patto implicito di buona fede e correttezza. 

 

