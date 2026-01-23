New York, un cervo entra in una banca: fermato dalla polizia

La polizia di New York ha fermato e liberato un cervo rimasto intrappolato in una banca dopo essere entrato da una finestra
Prossimi video
Groenlandia, i 27 leader europei ne discutono a Bruxelles
Mondo
Groenlandia, Meloni: fondamentale il dialogo con Trump
Mondo
Trump fa causa a JPMorgan e al suo ceo, chiede 5 miliardi
Mondo
Spagna, definitivo il bilancio delle vittime
Mondo
Groenlandia, Nielsen: sovranità è una linea rossa invalicabile
Mondo
Usa, agenti anti immigrazione arrestano bimbo di 5 anni a Minneapolis
Mondo
Vertice di circa un'ora tra Trump e Zelensky a Davos
Mondo