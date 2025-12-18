Tunisia, proteste a Gabes contro l’inquinamento industriale

Il 17 dicembre migliaia di persone hanno manifestato a Gabes, in Tunisia, contro l’inquinamento causato dal dal Gruppo Chimico Tunisino. La protesta, nel giorno simbolico dell’anniversario della rivolta del 2011, ha rilanciato lo slogan “Gabes vuole vivere”. I residenti denunciano gravi rischi per la salute legati alle emissioni tossiche e allo scarico di rifiuti in mare. Le mobilitazioni aumentano la pressione sul governo di Kais Saied, già alle prese con una crisi economica e sociale diffusa. I manifestanti chiedono la chiusura definitiva e la delocalizzazione degli impianti.