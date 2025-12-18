A New York è tornata la Gingerbread Lane, il grande villaggio natalizio realizzato interamente con biscotti e zucchero, esposto allo Starrett-Lehigh Building di Manhattan. L’installazione comprende centinaia di costruzioni in pan di zenzero ed è firmata dal pasticcere Jon Lovitch, detentore del record mondiale per il più grande villaggio di questo tipo. L’edizione 2025 riflette la diversità culturale della città, con negozi e simboli ispirati a diverse tradizioni. La mostra resterà aperta fino all’11 gennaio 2026, quando alcune creazioni verranno donate ai visitatori.
Prossimi video
New York, torna Gingerbread Lane: villaggio pan di zenzero
Mondo
Mercosur, Confragricoltura: nostro settore asset strategico
Mondo
Attentato Sydney, sepolta la più giovane vittima dell'attacco
Mondo
Bruxelles, protesta degli agricoltori durante il vertice Ue
Mondo
Tunisia, proteste a Gabes contro l’inquinamento industriale
Mondo
Honduras e Venezuela, manifestazioni contro gli Usa
Mondo
Von der Leyen: "Troveremo soluzione per sostegno Kiev"
Mondo