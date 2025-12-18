Offerte Sky
Gerusalemme, uomo vestito da Babbo Natale regala alberi

Mondo

A Gerusalemme un uomo vestito da Babbo Natale ha affiancato i lavoratori municipali nella distribuzione gratuita degli alberi ai residenti. L’iniziativa, organizzata ogni anno dal Comune, ha visto Santa salutare i passanti, posare per foto e diffondere messaggi di speranza

