Alluvioni in Bolivia, almeno 20 morti e dozzine di dispersi

In Bolivia orientale, le alluvioni hanno provocato almeno 20 morti e devastato la regione di Santa Cruz. Squadre di soccorso operano tra acqua e fango, evacuando residenti intrappolati con gommoni e elicotteri. A El Torno, intere case sono state sommerse da fango, tronchi e detriti. Almeno due dozzine di persone risultano ancora disperse, mentre le famiglie tentano di ripulire le abitazioni e rintracciare i parenti scomparsi