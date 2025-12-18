Albania, scontri al Parlamento dopo accuse di corruzione

Tensione nel Parlamento albanese, dove deputati dell’opposizione si sono scontrati con la polizia durante una protesta sulle accuse di corruzione contro la vicepremier Belinda Balluku. Accesi fumogeni e lanciata acqua per interrompere la seduta, poi proseguita grazie all’intervento delle forze dell’ordine. La procura speciale SPAK chiede la revoca dell’immunità e l’arresto della ministra