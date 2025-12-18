Tensione nel Parlamento albanese, dove deputati dell’opposizione si sono scontrati con la polizia durante una protesta sulle accuse di corruzione contro la vicepremier Belinda Balluku. Accesi fumogeni e lanciata acqua per interrompere la seduta, poi proseguita grazie all’intervento delle forze dell’ordine. La procura speciale SPAK chiede la revoca dell’immunità e l’arresto della ministra
Prossimi video
Albania, scontri al Parlamento dopo accuse di corruzione
Mondo
I titoli di Sky Tg24 del 18 dicembre, edizione ore 19
Mondo
Ucraina, Yermolenko: "No pace se Russia bombarda ancora"
Mondo
Mercorsur, scontri a manifestazione agricoltori a Bruxelles
Mondo
Alluvioni in Bolivia, almeno 20 morti e dozzine di dispersi
Mondo
Ucraina, Yermolenko: Non credo in Trump come mediatore
Mondo
Bruxelles, la protesta degli agricoltori si intensifica
Mondo