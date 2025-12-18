Scoperto il più antico dyrosauride nel Deserto Occidentale

I paleontologi egiziani hanno scoperto nel Deserto Occidentale il più antico dyrosauride conosciuto, Wadisuchus kassabi, un rettile simile a un coccodrillo marino vissuto 80 milioni di anni fa. I fossili, rinvenuti vicino alle oasi di Kharga e Baris, includono crani e musi di quattro individui in diverse fasi di crescita. La scoperta colma un vuoto nell'archivio fossile del Nord Africa e aiuta a comprendere l’evoluzione dei coccodrilli e gli adattamenti delle specie dopo l’estinzione dei dinosauri