Bruxelles, protesta degli agricoltori durante il vertice Ue

Il 18 dicembre centinaia di agricoltori sono entrati a Bruxelles con i trattori, bloccando strade e incendiando container mentre i leader dell’Unione europea erano riuniti in vertice. I manifestanti, arrivati da diversi Paesi, denunciano una crisi strutturale del settore agricolo e contestano gli accordi commerciali, come quello con il Mercosur. Nel mirino anche i possibili tagli al bilancio della Politica agricola comune. La polizia è intervenuta con idranti.