Giappone, 32enne si sposa con chatbot creato con ChatGPT

Mondo

In Giappone una donna di 32 anni ha celebrato una cerimonia nuziale simbolica con Klaus, un personaggio virtuale da lei costruito e sviluppato attraverso l’intelligenza artificiale. Dopo aver chiesto consigli a ChatGPT su una relazione reale, ha iniziato a interagire con l’IA fino a modellare un avatar con una propria identità, con cui ha instaurato un legame sentimentale. Il matrimonio, non riconosciuto legalmente, è stato celebrato con una messa in scena tradizionale. Il caso riaccende il dibattito su etica, dipendenza emotiva e relazioni romantiche con intelligenze artificiali, sempre più diffuse in un Paese segnato dal calo dei matrimoni e dalla solitudine sociale

