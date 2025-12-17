Offerte Sky
Inghilterra, omicidio bambina di 9 anni: indagato 15enne

Mondo

La polizia britannica ha dichiarato di aver accusato di omicidio un ragazzo di 15 anni, in seguito alla morte di una bambina di nove anni nel sud-ovest dell'Inghilterra. Aria Thorpe è morta lunedì 15 dicembre a causa di una singola ferita da arma da taglio, secondo quanto dichiarato dalla polizia in un esame autoptico.

