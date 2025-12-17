Offerte Sky
Spagna, polizia sgombera edificio occupato da migranti

Mondo

A Badalona, in Spagna, la polizia ha sgomberato un edificio occupato da centinaia di migranti. Durante lo sgombero si sono verificati brevi scontri tra la polizia antisommossa, attivisti e migranti, che hanno affermato di non avere altra scelta che dormire per strada.

