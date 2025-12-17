Offerte Sky
Francia, agricoltori in protesta per epidemia del bestiame

Mondo

In Francia gli agricoltori hanno protestato bloccando le autostrade in diverse parti del Paese. I lavoratori contestano la gestione del governo della dermatite nodulare, che colpisce i bovini, la cui diffusione ha costretto gli agricoltori all'abbattimento del bestiame.

