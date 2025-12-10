Offerte Sky
Uk, Re Carlo alla funzione per l'Avvento a Westminster

Mondo

A Londra re Carlo ha preso parte a una speciale funzione per l’Avvento all’abbazia di Westminster. Oltre 900 persone, tra cui leader cristiani britannici e internazionali, membri del clero anglicano e rappresentanti di altre fedi, hanno partecipato alla cerimonia, dedicata all'ecumenismo e alla persecuzione dei cristiani.

