Cina, incendio in un edificio residenziale: diversi morti

Mondo

Almeno dodici persone sono morte in seguito a un incendio in un edificio nella città di Shantou, nella Cina meridionale. Le fiamme sono divampate la sera di martedì 9 dicembre in un appartamento di quattro piani

