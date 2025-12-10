È di oltre 20 morti e decine di feriti il bilancio del crollo di due edifici a Fes, nel nord est del Marocco. Lo rende noto l'agenzia di stampa Map spiegando che i soccorritori continuano a scavare a mani nude tra le macerie dei due edifici di quattro piani ciascuno per estrarre i sopravvissuti, tra cui bambini.
Marocco, crollano 2 edifici a Fez: decine di morti e feriti
