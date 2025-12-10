Offerte Sky
La cucina italiana patrimonio dell'umanità Unesco

Mondo

La Cucina italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell'umanità. È la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. A deliberarlo, all'unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell'Unesco, che si è riunito a New Delhi, in India.

