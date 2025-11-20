Repubblica Ceca, scontro tra due treni: oltre 40 feriti

Il 20 novembre due treni passeggeri si sono scontrati a circa 132 chilometri a sud di Praga, in Repubblica Ceca, causando almeno cinque feriti gravi e una quarantina di contusi. I vigili del fuoco hanno evacuato tutti i passeggeri coinvolti nello schianto e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Il ministro dei Trasporti Martin Kupka ha dichiarato che l’incidente è sotto indagine. Le prime verifiche indicano che uno dei convogli potrebbe aver violato un segnale di stop.