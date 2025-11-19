Ucraina, attacco aereo russo a Ternopil: morti e feriti

A Ternopil, in Ucraina, un attacco aereo russo ha provocato almeno 16 vittime. Secondo le autorità del posto 64 persone, tra cui 14 bambini, sono rimaste ferite. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio, provocato dall’esplosione, in un edificio residenziale.
