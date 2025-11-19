Turchia, Zelensky ad Ankara per incontrare Erdogan

"Siamo sempre pronti come Turchia a discutere con la Russia qualsiasi proposta per accelerare sul cessate il fuoco e aprire la strada per una pace giusta, equa e duratura", ha detto Erdogan, come riferisce Anadolu, durante una conferenza stampa con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky ad Ankara, dopo avere auspicato nuovi incontri a Istanbul tra delegazioni di Mosca e Kiev
