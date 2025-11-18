Usa, Trump accoglie principe bin Salman alla Casa Bianca

Il presidente Trump ha accolto alla Casa Bianca il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Durante la sua permanenza il principe incontrerà Trump nello Studio Ovale, pranzerà nella Cabinet Room e parteciperà a una cena formale. L’incontro mira a concludere accordi tra Stati Uniti e Arabia Saudita per la vendita di prodotti per la difesa.
