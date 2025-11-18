Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, Trump accoglie principe bin Salman alla Casa Bianca

Mondo

Il presidente Trump ha accolto alla Casa Bianca il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Durante la sua permanenza il principe incontrerà Trump nello Studio Ovale, pranzerà nella Cabinet Room e parteciperà a una cena formale. L’incontro mira a concludere accordi tra Stati Uniti e Arabia Saudita per la vendita di prodotti per la difesa.

Prossimi video

Usa, Trump accoglie principe bin Salman alla Casa Bianca

Mondo

Guerra in Ucraina, Spagna promette sostegno militare a Kiev

Mondo

Croazia, commemorazione anniversario assalto di Vukovar

Mondo

Cisgiordania, attacco con coltello a Etzion: morti e feriti

Mondo

Sarajevo Safari, i testimoni chiedono la verità

Mondo

Austria, i corpi di madre e figlia trovati in un congelatore

Mondo