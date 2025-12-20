Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nuovo record per la casa di marzapane più grande al mondo

Mondo

Il record mondiale per la più grande casa di pan di zenzero è stato battuto da Disney+ e Hulu, certificato dal Guinness World Records. La struttura è stata realizzata per celebrare i 35 anni del film “Mamma, ho perso l’aereo”. Si tratta di una replica della casa dei McCallister, costruita in poco più di una settimana. L’edificio è composto da migliaia di mattoncini di pan di zenzero e ingredienti completamente commestibili.

Prossimi video

Nuovo record per la casa di marzapane più grande al mondo

Mondo

Gaza, funerali dopo raid su scuola nel quartiere Al-Tuffah

Mondo

Bangladesh, funerali del leader giovanile ucciso a Dhaka

Mondo

Prima turista spaziale disabile in volo suborbitale

Mondo

Tregua Gaza, Wall Street Journal rivela progetto Usa per ricostruzione

Mondo

Inaugurato ponte internazionale tra Brasile e Paraguay

Mondo