Nuovo record per la casa di marzapane più grande al mondo

Il record mondiale per la più grande casa di pan di zenzero è stato battuto da Disney+ e Hulu, certificato dal Guinness World Records. La struttura è stata realizzata per celebrare i 35 anni del film “Mamma, ho perso l’aereo”. Si tratta di una replica della casa dei McCallister, costruita in poco più di una settimana. L’edificio è composto da migliaia di mattoncini di pan di zenzero e ingredienti completamente commestibili.