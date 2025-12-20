Gaza, funerali dopo raid su scuola nel quartiere Al-Tuffah

A Gaza City si sono svolti i funerali per alcune persone uccise in un attacco israeliano contro una scuola che ospitava sfollati nel quartiere Al-Tuffah. Il direttore dell’ospedale Al Shifa ha riferito che tra le vittime vi erano anche minori e che diversi feriti sono stati ricoverati. I soccorsi palestinesi hanno potuto recuperare i corpi solo dopo un coordinamento con le Nazioni Unite. Le forze armate israeliane hanno dichiarato che l’episodio è in fase di verifica e che i militari avrebbero colpito individui ritenuti sospetti. Hamas ha parlato di una nuova violazione del cessate il fuoco, mentre le autorità sanitarie segnalano un bilancio di vittime salito a diverse centinaia dall’inizio della tregua.
