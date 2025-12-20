Attacco dei ribelli in Colombia, colpito un battaglione

Un attacco dei ribelli dell’ELN ha colpito un battaglione dell’esercito colombiano ad Aguachica, nel dipartimento di Cesar. Nell’assalto sono rimasti uccisi diversi militari e numerosi altri sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. L’azione sarebbe stata condotta con armi da fuoco ed esplosivi lanciati anche tramite droni. L’attacco arriva dopo uno sciopero armato nazionale proclamato dall’ELN. I negoziati di pace con il governo di Gustavo Petro risultano fermi da mesi.
