Bangladesh, funerali del leader giovanile ucciso a Dhaka

Il 20 dicembre decine di migliaia di persone hanno partecipato a Dhaka ai funerali di Sharif Osman Hadi, leader giovanile e candidato alle elezioni. Il 32enne, figura centrale delle proteste studentesche del 2024 contro l’ex premier Sheikh Hasina, era stato ferito a colpi d’arma da fuoco la scorsa settimana. È morto il 18 dicembre in un ospedale di Singapore dopo giorni in condizioni critiche. Le esequie si sono svolte sotto stretta sicurezza, dopo disordini e attacchi a istituzioni e media. Non sono stati segnalati nuovi episodi di violenza durante la cerimonia.

