Kiev, raid russo colpisce tv pubblica Suspilne a Dnipro

Mondo

Nella regione di Dnipropetrovsk, i droni russi hanno colpito e danneggiato l'edificio che ospita la redazione dell'emittente pubblica ucraina Suspilne e della radio ucraina Dnipro.

