Nella regione di Dnipropetrovsk, i droni russi hanno colpito e danneggiato l'edificio che ospita la redazione dell'emittente pubblica ucraina Suspilne e della radio ucraina Dnipro.
Prossimi video
Guerra in Ucraina, colpita a Dnipro la sede della tv Suspilne
Mondo
Kiev, raid russo colpisce tv pubblica Suspilne a Dnipro
Mondo
Congo, incidente aereo per il ministro delle Miniere
Mondo
Tregua a Gaza, colonne di fumo a Khan Younis
Mondo
Guerra Russia-Ucraina, Zelensky a Madrid per tour europeo
Mondo
Onu approva risoluzione Usa per piano di pace a Gaza
Mondo
Inondazioni in Bolivia, feriti e dispersi a Santa Cruz
Mondo