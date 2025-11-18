Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inondazioni in Bolivia, feriti e dispersi a Santa Cruz

Mondo

Gravi inondazioni nel comune di Samaipata hanno causato il danneggiamento di diverse case e allagato strade e terreni. Secondo le autorità locali, almeno sei persone risultano disperse e diverse sono rimaste ferite

Prossimi video

Inondazioni in Bolivia, feriti e dispersi a Santa Cruz

Mondo

Sky Tg24 Mondo, il caso Epstein spacca il movimento Maga

Mondo

Sistema temporalesco attraversa California, diverse vittime

Mondo

Trump: Epstein amico dei dem, sì a diffusione documenti

Mondo

Zelenksy a Parigi: "L'Ucraina riceverà 100 caccia"

Mondo

Macron: "Rafforzata cooperazione tra Francia e Ucraina"

Mondo