Gravi inondazioni nel comune di Samaipata hanno causato il danneggiamento di diverse case e allagato strade e terreni. Secondo le autorità locali, almeno sei persone risultano disperse e diverse sono rimaste ferite
Inondazioni in Bolivia, feriti e dispersi a Santa Cruz
