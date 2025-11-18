A Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, si è visto del fumo alzarsi da alcune aree, mentre prosegue il fragile cessate il fuoco avviato il 10 ottobre nel quadro del piano statunitense. Nonostante accuse reciproche di violazioni tra Israele e Hamas, la tregua regge e ha permesso la liberazione della maggior parte degli ostaggi da parte di Hamas, che continua però a trattenere i resti di tre persone
Prossimi video
Congo, incidente aereo per il ministro delle Miniere
Mondo
Tregua a Gaza, colonne di fumo a Khan Younis
Mondo
Guerra Russia-Ucraina, Zelensky a Madrid per tour europeo
Mondo
Onu approva risoluzione Usa per piano di pace a Gaza
Mondo
Inondazioni in Bolivia, feriti e dispersi a Santa Cruz
Mondo
Sky Tg24 Mondo, il caso Epstein spacca il movimento Maga
Mondo
Sistema temporalesco attraversa California, diverse vittime
Mondo