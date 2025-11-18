Tregua a Gaza, colonne di fumo a Khan Younis

A Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, si è visto del fumo alzarsi da alcune aree, mentre prosegue il fragile cessate il fuoco avviato il 10 ottobre nel quadro del piano statunitense. Nonostante accuse reciproche di violazioni tra Israele e Hamas, la tregua regge e ha permesso la liberazione della maggior parte degli ostaggi da parte di Hamas, che continua però a trattenere i resti di tre persone