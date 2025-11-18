Croazia, commemorazione anniversario assalto di Vukovar

A Vukovar, in Croazia, migliaia di persone hanno commemorato il 34° anniversario della caduta della città. Nel 1991 la città è stata assediata dall’esercito jugoslavo e durante lo scontro morirono centinaia di persone. L’esercito giustiziò anche i prigionieri di guerra per poi seppellirli in una fossa comune.
