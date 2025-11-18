Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Croazia, commemorazione anniversario assalto di Vukovar

Mondo

A Vukovar, in Croazia, migliaia di persone hanno commemorato il 34° anniversario della caduta della città. Nel 1991 la città è stata assediata dall’esercito jugoslavo e durante lo scontro morirono centinaia di persone. L’esercito giustiziò anche i prigionieri di guerra per poi seppellirli in una fossa comune.

Prossimi video

Guerra in Ucraina, Spagna promette sostegno militare a Kiev

Mondo

Croazia, commemorazione anniversario assalto di Vukovar

Mondo

Cisgiordania, attacco con coltello a Etzion: morti e feriti

Mondo

Sarajevo Safari, i testimoni chiedono la verità

Mondo

Austria, i corpi di madre e figlia trovati in un congelatore

Mondo

Taiwan distribuisce manuale anti invasione cinese

Mondo