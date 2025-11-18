Congo, incidente aereo per il ministro delle Miniere

Un aereo con a bordo il ministro delle Miniere del Congo, Louis Watum Kabamba, ha avuto un incidente durante l’atterraggio a Kolwezi, capitale della provincia di Lualaba. Un video girato dall’interno del velivolo mostra l’aereo che, durante l’approccio finale, tocca terra e scivola sul terreno. Il ministro si stava recando sul luogo di un incidente mortale in una miniera di rame semi-industriale avvenuto sabato, dove il crollo di un ponte aveva provocato almeno 30 morti