Usa, operazione task force anti narcos nel Pacifico: 3 mort

Mondo

Il Comando Sud degli Stati Uniti ha dichiarato che una task force statunitense ha effettuato un attacco nel Pacifico orientale contro un'imbarcazione che trasportava narcotici in acque internazionali. Tre uomini, descritti come narcoterroristi, sono stati uccisi nell'operazione.

