Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, attacco russo a Balakliya: morti e feriti

Mondo

Il 17 novembre un attacco missilistico russo ha colpito il centro di Balakliya, nella regione di Kharkiv, uccidendo tre persone e ferendone quindici. Tra i feriti ci sono tre minori, secondo quanto riferito dal capo dell’amministrazione militare locale Vitali Karabanov. Nove feriti sono stati ricoverati in ospedale dopo l’esplosione che ha danneggiato edifici residenziali e veicoli. Il governatore Oleg Synegubov ha confermato l’attacco su Telegram.

Prossimi video

Ucraina, attacco russo a Balakliya: morti e feriti

Mondo

Mohamed bin Salman, da impresentabile a ospite d'onore

Mondo

Bangladesh, ex primo ministro Hasina condannata a morte

Mondo

Bangladesh, ex presidente Hasina condannato a morte

Mondo

Trump-Bin Salman, sul tavolo affari ed equilibri geopolitici

Mondo

Usa, operazione task force anti narcos nel Pacifico: 3 mort

Mondo