Ucraina, attacco russo a Balakliya: morti e feriti

Il 17 novembre un attacco missilistico russo ha colpito il centro di Balakliya, nella regione di Kharkiv, uccidendo tre persone e ferendone quindici. Tra i feriti ci sono tre minori, secondo quanto riferito dal capo dell’amministrazione militare locale Vitali Karabanov. Nove feriti sono stati ricoverati in ospedale dopo l’esplosione che ha danneggiato edifici residenziali e veicoli. Il governatore Oleg Synegubov ha confermato l’attacco su Telegram.