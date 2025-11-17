Offerte Black Friday
Ecuador, nel referendum vince il ‘no’ al ritorno di basi Usa

Mondo

Gli elettori ecuadoriani hanno respinto con decisione il ritorno delle basi militari statunitensi nel Paese sudamericano nel referendum di domenica, un duro colpo politico per il presidente Daniel Noboa amico di Donald Trump.

