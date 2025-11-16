Zelensky ad Atene per l’accordo energetico con la Grecia

Il 16 novembre, il presidente della Grecia Constantine Tassoulas ha accolto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky per definire un accordo energetico chiave. Kiev riceverà gas dalla Grecia per coprire l’inverno, con forniture di GNL statunitense garantite da dicembre a marzo 2026. L’intesa è stata firmata tra le aziende energetiche DEPA e Naftogaz durante la visita. L’accordo arriva mentre la Russia intensifica gli attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine.
