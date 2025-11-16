Un cumulo di rifiuti abbandonato è stato trovato vicino alla riva di un fiume e a una strada trafficata alla periferia di Kidlington, in Inghilterra. Secondo i media locali, sarebbe lungo 150 metri e alto almeno 6 metri.
Inghilterra, cumulo di rifiuti illegali alto almeno 6 metri
