Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sudan, migliaia di sfollati in fuga dal Darfur

Mondo

In Sudan migliaia di sfollati sono fuggiti dalla città di al-Fashir, nel Darfur, a causa della guerra tra l'esercito sudanese e le Forze paramilitari di Supporto Rapido. Parte delle persone in fuga ha trovato rifugio in un campo profughi delle Nazioni Unite nella città di Tawila. La guerra ha prodotto almeno 12,5 milioni di sfollati all'interno e all'esterno del Paese.

Prossimi video

Portogallo, tornado nel Sud del Paese: morti e feriti

Mondo

Cile, si volta per le elezioni presidenziali

Mondo

Sudan, migliaia di sfollati in fuga dal Darfur

Mondo

Guerra Ucraina, prosgeue avanzata russa su Pokrovsk

Mondo

Maltempo Gran Bretagna, inondazioni in Inghilterra e Galles

Mondo

India, esplosione in stazione di polizia: decine di morti

Mondo