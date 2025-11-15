In Sudan migliaia di sfollati sono fuggiti dalla città di al-Fashir, nel Darfur, a causa della guerra tra l'esercito sudanese e le Forze paramilitari di Supporto Rapido. Parte delle persone in fuga ha trovato rifugio in un campo profughi delle Nazioni Unite nella città di Tawila. La guerra ha prodotto almeno 12,5 milioni di sfollati all'interno e all'esterno del Paese.
Prossimi video
Portogallo, tornado nel Sud del Paese: morti e feriti
Mondo
Cile, si volta per le elezioni presidenziali
Mondo
Sudan, migliaia di sfollati in fuga dal Darfur
Mondo
Guerra Ucraina, prosgeue avanzata russa su Pokrovsk
Mondo
Maltempo Gran Bretagna, inondazioni in Inghilterra e Galles
Mondo
India, esplosione in stazione di polizia: decine di morti
Mondo
Guerra Ucraina, nuovi raid russi su Kiev
Mondo