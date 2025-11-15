Sudan, migliaia di sfollati in fuga dal Darfur

In Sudan migliaia di sfollati sono fuggiti dalla città di al-Fashir, nel Darfur, a causa della guerra tra l'esercito sudanese e le Forze paramilitari di Supporto Rapido. Parte delle persone in fuga ha trovato rifugio in un campo profughi delle Nazioni Unite nella città di Tawila. La guerra ha prodotto almeno 12,5 milioni di sfollati all'interno e all'esterno del Paese.