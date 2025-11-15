Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Portogallo, tornado nel Sud del Paese: morti e feriti

Mondo

In Portogallo il maltempo ha provocato un tornado nel Sud del Paese. La perturbazione ha danneggiato e distrutto diverse roulotte in un'area di campeggio ad Albufeira causando almeno un morto e 25 feriti. Le autorità hanno posto l'intera Algarve e i distretti di Beja e Setúbal in allerta ambra, il secondo livello più alto.

Prossimi video

Portogallo, tornado nel Sud del Paese: morti e feriti

Mondo

Cile, si volta per le elezioni presidenziali

Mondo

Sudan, migliaia di sfollati in fuga dal Darfur

Mondo

Guerra Ucraina, prosgeue avanzata russa su Pokrovsk

Mondo

Maltempo Gran Bretagna, inondazioni in Inghilterra e Galles

Mondo

India, esplosione in stazione di polizia: decine di morti

Mondo