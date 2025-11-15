Portogallo, tornado nel Sud del Paese: morti e feriti

In Portogallo il maltempo ha provocato un tornado nel Sud del Paese. La perturbazione ha danneggiato e distrutto diverse roulotte in un'area di campeggio ad Albufeira causando almeno un morto e 25 feriti. Le autorità hanno posto l'intera Algarve e i distretti di Beja e Setúbal in allerta ambra, il secondo livello più alto.
