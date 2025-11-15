Offerte Black Friday
Maltempo Gran Bretagna, inondazioni in Inghilterra e Galles

Mondo

In Gran Bretagna la tempesta Claudia ha causato gravi alluvione in alcune zone dell'Inghilterra e del Galles. A Monmouth, in Galles, il maltempo ha provocato un’inondazione diffusa a tutta la città. Numerose tratte ferroviarie e di trasporto per Londra e Swansea sono state chiuse a causa delle forti piogge.

