Los Angeles sotto due tempeste: alto rischio di frane

Il 14 novembre Los Angeles è stata colpita da due tempeste consecutive che minacciano alluvioni e frane nelle zone devastate dagli incendi di gennaio scorso. Secondo AccuWeather, le piogge potrebbero raggiungere 50-100 mm nel centro città e fino a 200-250 mm in altre aree nel weekend. Le precipitazioni interessano terreni già fragili dopo gli incendi Eaton e Palisades, che causarono 30 morti e oltre 16.000 edifici distrutti. Le tempeste dovrebbero attenuarsi domenica, ma altra pioggia è attesa la settimana prossima.
